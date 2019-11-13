Випуск новин за 19:00: Сварки у Раді через земельну реформу. Критичний стан моста Патона

У випуску новин за 13 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада проголосувала за земльну реформу у першому читанні. Ринок землі має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. Однак, це викликало чимало сварок під куполом парламенту. Міст Патона у критичному стані. Експерти наголошують, термін його експлуатації вже давно минув і він потребує негайної реконструкції.

Також у випуску: "Експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте, на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники.