Випуск новин за 19:00: У Сирії збили російський літак. В Україні найменше щеплених дітей

У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – у небі над Сирією збили російський винищувач Су-25. Місцеві ЗМІ повідомляють, що винищувач упродовж кількох днів наносив авіаудари по провінції Ідліб. Україна виявилася найгіршою за кількістю щеплень. У нас вакциновано менше половини дітей. За даними ООН ми на одному рівні з Нігерією та Сомалі.

Також у випуску: Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ на непідконтрольній Україні території. У суботу, 3 лютого, вночі у Львові горіла церква Московського патріархату. Активісти вимагали знести православну каплицю біля Андріївського узвозу в Києві.