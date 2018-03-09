Випуск новин за 19:00: Вручення Шевченківської премії
Випуск новин 20:05, 9 березня 127 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 березня станом на 19:00 – у Києві вручили Шевченківську премію.
Також у випуску:
Хто такий Володимир Рубан.
Запорізькі медики борються за життя потерпілого напередодні гірника.
Джерело: 24 Канал
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