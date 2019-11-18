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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 19:00: Зустріч у нормандському форматі. Гостинний двір у Києві

      Випуск новин 22

      У випуску новин за 18 листопада станом на 19:00 – лідери чотирьох країн узгодили дату зустрічі у нормандському форматі – вона відбудеться 9 грудня. Столична влада просить уряд якнайшвидше передати їй у власність Гостинний двір, тому що він потребує негайної реконструкції.

      Також у випуску:

      Росія нарешті повернула українські броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" після цілого року полону.

      Українські студенти їдуть в Польщу не вчитися, – Новосад
      сьогодні
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      Теги: Нормандський формат Випуск новин Новини Києва Новини нерухомості
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