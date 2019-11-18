Випуск новин за 19:00: Зустріч у нормандському форматі. Гостинний двір у Києві

У випуску новин за 18 листопада станом на 19:00 – лідери чотирьох країн узгодили дату зустрічі у нормандському форматі – вона відбудеться 9 грудня. Столична влада просить уряд якнайшвидше передати їй у власність Гостинний двір, тому що він потребує негайної реконструкції.

Також у випуску: Росія нарешті повернула українські броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" після цілого року полону.