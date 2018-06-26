Випуск новин за 20:00: Постріли у підлітка. Запобіжний захід підозрюваному в нападі на ромів

У випуску новин за 26 червня станом на 20:00 – у Вишневому, що під Києвом, п'яний помічник народного депутата із травматичного пістолета стріляв у підлітків, які грали у футбол. Одну дитину поранив у ногу. Нападником виявився помічник народного депутата Юлія Мамчура. Третьому із восьми підозрюваних за напад на ромський табір у Львові – це тримання під вартою, без права застави.

Також у випуску: Чому Росія не дозволяє побачити Сенцова та Сущенка. Рафаель Лусваргі, який воював на боці терористів, проведе у СІЗО ще 2 місяці. У Києві встановили величезну скульптуру про катування.