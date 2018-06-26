Випуск новин за 20:00: Постріли у підлітка. Запобіжний захід підозрюваному в нападі на ромів

Випуск новин за 20:00: Постріли у підлітка. Запобіжний захід підозрюваному в нападі на ромівВипуск новин 69 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 червня станом на 20:00 – у Вишневому, що під Києвом, п'яний помічник народного депутата із травматичного пістолета стріляв у підлітків, які грали у футбол. Одну дитину поранив у ногу. Нападником виявився помічник народного депутата Юлія Мамчура. Третьому із восьми підозрюваних за напад на ромський табір у Львові – це тримання під вартою, без права застави.
Також у випуску:
Чому Росія не дозволяє побачити Сенцова та Сущенка.
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У Києві встановили величезну скульптуру про катування.
Джерело: 24 канал
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