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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 20:00: Прохання Савченко. Загибель хлопчика на Львівщині

Випуск новин 86 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 березня станом на 20:00 – Надія Савченко просила відсторонити від справи прокурора. На Львівщині 10-річного хлопчика насмерть засипало землею.

Також у випуску:

На фронті 32 обстріли, двоє військових травмовані.

У Конотопі триденна жалоба за загиблим добровольцем.

Молодь у Києві захоплюється моржуванням.

Теги: Надія Савченко Новини Львова Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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