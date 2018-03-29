Випуск новин за 20:00: Прохання Савченко. Загибель хлопчика на Львівщині
У випуску новин за 29 березня станом на 20:00 – Надія Савченко просила відсторонити від справи прокурора. На Львівщині 10-річного хлопчика насмерть засипало землею.
Також у випуску:
На фронті 32 обстріли, двоє військових травмовані.
У Конотопі триденна жалоба за загиблим добровольцем.
Молодь у Києві захоплюється моржуванням.
Джерело: 24 Канал
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