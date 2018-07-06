Випуск новин за 20:00: Сміттєпереробний завод у Львові. Вбивство поліцейського у Києві

Випуск новин за 20:00: Сміттєпереробний завод у Львові. Вбивство поліцейського у КиєвіВипуск новин 49 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 20:00 – у Львові побудують сміттєпереробний комплекс, прогнозують, що він запрацює вже за 2 роки. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського у Києві, затримали, це рецидивіст з п'ятьмя судимостями.
Також у випуску:
На Рівненщині вибухнув міномет "Молот" під час навчань: троє бійців загинули.
Віталій Кличко може знову вийти на ринг проти Леннокса Льюїса.
6 липня – Всесвітній день поцілунків.
Джерело: 24 канал
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