Випуск новин за 20:00: Затримання звіту. Послання майбутнім поколінням
У випуску новин за 17 квітня станом на 20:00 – офіційний звіт Кабміну не презентують, голова уряду та міністри виходять до преси та громадськості з окремими заявами. У Львові залишили послання майбутнім поколінням у фундаменті меморіалу Небесної сотні.
Також у випуску:
Канадський уряд допомагає українським прикордонникам.
Унаслідок аварії в Кривому розі загинуло 8 людей.
УПЦ МП прокоментувала заяву про створення української Автокефальної церкви.
Джерело: 24 Канал
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