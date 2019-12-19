Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал з "Укрбудом". Компромат на Порошенка

У підсумковому випуску новин за 19 грудня станом на 22:00 – будівельний скандал у Києві триває вже не перший тиждень. Заклик від ошуканих інвесторів про допомогу дійшов вже й до президента, саме за його вказівкою добудувати об'єкти скандального "Укрбуду" взявся "Київміськбуд". Kyiv Post із посиланням на отримані нею документи написала, що оточення Петра Порошенка платило ЗМІ кругленькі суми.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс: як тепер обиратимуть нардепів в Україні. Путін продовжує заперечувати присутність російських військ на Донбасі. У будівлі ФСБ в Москві сталася стрілянина, щонайменше четверо осіб загинуло. У Сполучених Штатах у нижній палаті парламенту проголосували за імпічмент Дональду Трампу.