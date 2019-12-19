23:35
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал з "Укрбудом". Компромат на Порошенка

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 грудня станом на 22:00 – будівельний скандал у Києві триває вже не перший тиждень. Заклик від ошуканих інвесторів про допомогу дійшов вже й до президента, саме за його вказівкою добудувати об'єкти скандального "Укрбуду" взявся "Київміськбуд". Kyiv Post із посиланням на отримані нею документи написала, що оточення Петра Порошенка платило ЗМІ кругленькі суми.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс: як тепер обиратимуть нардепів в Україні.

      Путін продовжує заперечувати присутність російських військ на Донбасі.

      У будівлі ФСБ в Москві сталася стрілянина, щонайменше четверо осіб загинуло. 

      У Сполучених Штатах у нижній палаті парламенту проголосували за імпічмент Дональду Трампу.

      Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
      сьогодні
      7587
      Теги: Новини України Будівництво Випуск новин Петро Порошенко Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 202
      сьогодні , 22:20 Головні новини 19 грудня: ухвалення Виборчого кодексу та стрілянина в Москві
      Наталія Пристанська 527
      сьогодні , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 93
      сьогодні , 20:31 Імпічмент Трампа: чому ситуація грає "на руку" президенту США
      Світлана Попова 706
      сьогодні , 20:10 Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
      Ярослав Голобородько 7339
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук