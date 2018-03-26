Випуск новин за 22:00: Безпека українських ТЦ. Загострення на фронті
У випуску новин за 26 березня станом на 22:00 – люди у Кемерові стали жертвами чужої халатності. Чи готові торгові центри Києва до надзвичайних ситуацій. За добу російські найманці 20 разів відкривали вогонь.
Також у випуску:
З України видворять 13 російських дипломатів.
Феномен Савченко: від героя до ворога.
Унаслідок пожежі у ТЦ в Росії загинули більше 60 осіб.
Джерело: 24 Канал
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