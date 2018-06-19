Випуск новин за 22:00: Львівські наркомани. Поєдинок Усика

Випуск новин за 22:00: Львівські наркомани. Поєдинок УсикаВипуск новин 113 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 червня станом на 22:00 – у Львові між готелем "Супутник" і "Аквапарком" камери відеоспостереження зняли те, як жінка у присутності дитини робить внутрішньовенну ін’єкцію чоловікові. Перед цим пара з настороженістю оглянулася довкола, щоб, імовірно, перевірити, чи немає перехожих. Усик готується до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, який відбудеться у Москві.
Також у випуску:
На фронті бойовики відкривали вогонь за добу 4 рази.
Власників "Гаврилівських курчат" відпустили під заставу.
Олег Барна пропонує заборонити прояви будь-якої сексуальної орієнтації.
Джерело: 24 канал
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