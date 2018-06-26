Випуск новин за 22:00: Розмороження статків міністра Януковича. Скульптура про катування

Випуск новин за 22:00: Розмороження статків міністра Януковича. Скульптура про катуванняВипуск новин 19 Читать новость на русском
Випуск новин за 26 червня станом на 22:00 – суд розморозив статки екс-міністра фінансів часів Януковича Юрія Колобова. До переліку майна, яке раніше було арештоване, входять будинок площею більше 500 квадратних метрів, дві земельні ділянки в Козині та гроші на чотирьох банківських рахунках. У центрі Києва з'явилась незвична інсталяція – величезний чорний спрут.
Також у випуску:
У Запоріжжі святкують день кримськотатарського прапора.
Підозрюваний у розстрілі цілої родини в Харкові заявив, що був у трансі.
Чому Росія не дозволяє побачити Сенцова та Сущенка.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі