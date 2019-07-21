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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 8:00: Перші порушення. Пожежа на ТЕЦ у Києві

      Випуск новин 95 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 липня станом на 8:00 – перша спроба фальсифікації на дострокових парламентських виборах зафіксували на Донеччині. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із результатами голосування. У Києві горіла ТЕЦ. Пожежа сталася внаслідок короткого замкнення електропроводів. На місце одразу прибули 23 рятувальника, які впоралися з вогнем за півгодини

      Також у випуску:

      Лічені дні залишились до початку роботи нової Верховної Ради. Цього разу склад парламенту оновиться на понад 60 відсотків-прогнозують експерти.

      Поліцейське авто потрапило у ДТП на Харківщині. Авто поліції їхало на виклик і з проблисковими маячками виїхало на зустрічну смугу, але Ford, який там рухався, не пропустив правоохоронців.

      Черговий режим тиші розпочався сьогодні опівночі на Донбасі. Домовились про режим хлібного перемир'я кілька днів тому під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську.

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Новини Києва Пожежа
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      Новини за 21 липня
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