Випуск новин за 9:00: Масштабна ДТП у Києві. Стан здоров'я полонених моряків

У випуску новин за 1 лютого станом на 9:00 – у центрі Києва молодик на Audi протаранив легковик Mazda та зачепив ще три машини. Внаслідок ДТП загинула одна дівчина. Військовополонені моряки, яких перевели з лікарні у СІЗО поскаржились на стан здоров'я. У наймолодшого Андрія Ейдера після поранення болять ноги, а Василь Сорока поскаржився на болі в руці.

Також у випуску: США та Євросоюз розглядають нові санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці. Аномальний холод у США: в країні зафіксували вже 30 температурних рекордів. Російський літак прибув з Венесуели до Москви, ймовірно, із золотом на борту. 1 лютого у всіх регіонах України буде тепло та без опадів, сніг та мороз замінить туман.