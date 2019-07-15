Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Смертельна ДТП на Київщині
У випуску новин за 15 липня станом на 9:00 – на передовій не вщухають обстріли. Російські найманці минулої доби 19 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Біля селища Гурівщина по Житомирській трасі потрапили у ДТП маршрутка та легковий автомобіль. Троє людей, які їхали в легковику загинули. 18 пасажирів автобусу отримали травми різного ступеня.
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Джерело: 24 канал
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