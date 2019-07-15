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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Смертельна ДТП на Київщині

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 липня станом на 9:00 – на передовій не вщухають обстріли. Російські найманці минулої доби 19 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Біля селища Гурівщина по Житомирській трасі потрапили у ДТП маршрутка та легковий автомобіль. Троє людей, які їхали в легковику загинули. 18 пасажирів автобусу отримали травми різного ступеня.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини Києва Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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