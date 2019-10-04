Випуск новин за 9:00: Викрили лікаря-хабарника в Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 4 жовтня станом на 9:00 – у Києві правоохоронці впіймали на гарячому одного з найвідоміших трансплантологів України Олега Котенка: за операцію та лікування він вимагав з пацієнта 40 тисяч доларів. Минулої доби штаб Об'єднаних сил зафіксував рекордну кількість обстрілів – 41. Один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям.

Також у випуску: Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у відповідь на дводенні протести під Офісом Президента. На Львівщині небайдужі люди врятували будинок для матері-одиначки з двома дітьми. Міністерство оборони США повідомило про дозвіл продати Україні протитанкові ракети Javelin. Трагедія на Львівщині: біля села Сокільники аварійно приземлився військово-транспортний літак Ан-12.

Джерело: 24 канал