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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ
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      Випуск новин за 9:00: Викрили лікаря-хабарника в Києві. Ситуація на фронті

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 жовтня станом на 9:00 – у Києві правоохоронці впіймали на гарячому одного з найвідоміших трансплантологів України Олега Котенка: за операцію та лікування він вимагав з пацієнта 40 тисяч доларів. Минулої доби штаб Об'єднаних сил зафіксував рекордну кількість обстрілів – 41. Один військовий внаслідок обстрілів отримав поранення несумісне з життям.

      Також у випуску: 

      Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у відповідь на дводенні протести під Офісом Президента.

      На Львівщині небайдужі люди врятували будинок для матері-одиначки з двома дітьми.

      Міністерство оборони США повідомило про дозвіл продати Україні протитанкові ракети Javelin.

      Трагедія на Львівщині: біля села Сокільники аварійно приземлився військово-транспортний літак Ан-12.

      blog_ava
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      сьогодні
      11965
      Теги: Новини України Випуск новин Хабар Новини Києва Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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