"Бамбьори ми, встрєчайтє, с*кі, папу": військові зачитали Путіну вірш

Російський диктатор Владімір Путін завітав на випускний до військових академій. Там один з солдатів зачитав президенту дивного вірша про "героя-вагнерівця".

Спершу він почав розповідати про те, що "бомбардувальника ніколи не можна звернути з бойового курсу". А потім видав кількахвилинну римовану маячню, передає 24 Канал.

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Про кого мовиться у вірші

Коли вогонь зенітів зустрів залпом, коли підбитий і кров тече з лиця, ну що ж, зустрічайте с*кі, тата. Бомбардувальник буде робити роботу до кінця,

– йдеться в рядках вірша.

Потім випускник пояснив Путіну, що ці рядки присвячені підполковнику Антонову і його подвиг нібито "завжди залишиться в їхній пам'яті". Після цього бункерний дід почав щось мемляти і погоджуватись буцімто він знає про кого взагалі йдеться.

Військовий розповідає Путіну вірш: дивіться відео

Власне, військовий розповідав вірш про Олександра Антонова, який загинув 2 грудня під Бахмутом. Коли окупанти з Су-24 намагались бомбардувати українські позиції, ЗСУ підбили їхню "пташку" з ПЗРК.

З палаючого Су-24М у радіоефірі пролунала фраза "Зустрічайте, суки, папу…" і через 5 секунд літак вибухнув.

Шалені втрати ворога

За добу 20 червня ЗСУ відправили на той світ ще 540 загарбників. Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" скоротилась на 222 тисячі осіб.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. З 24 лютого 2022 року наші захисники перетворили на брухт: