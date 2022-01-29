Випустили повністю російський серіал: "Квартал 95" потрапив у мовний скандал

Студія "Квартал 95" через новий серіал потрапила у мовний скандал. У стрічці під назвою "Дикі" побачили пропаганду "русского міра".

Серіал транслює телеканал "1+1" і в ньому нібито все російське. Про це заявляють у спільноті "Відсіч".

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Мова, документи, написи російською

Як стверджують, у серіалі герої спілкуються російською. Крім того, офіційна документація, написи на дверях чиновників, книги та титри також мовою окупанта.

Серіал просто пахне "русским міром". Стаття 23 закону про мову, яка набула чинності ще 16 липня 2021 року, зобов'язує телеканали демонструвати фільми виключно державною мовою,

– мовиться в повідомленні активістів.

Вони твердо заявляють що показ цього та інших російськомовних фільмів та серіалів на "Плюсах", а також "інших олігархічних каналах" є грубим порушенням закону про мову.

Серіал "Дикі" вважається гумористичним. Він складається з короткометражних епізодів, зовсім не пов'язаних між собою.

Серіал "Дикі" транслює канал "1+1": дивіться відео

Активісти вирішили 1 лютого о 13:00 зібратись на акцію "За ТВ українською!".

В кадрах серіалу мова, документи і написи російською / Фото з сторінки "Відсіч" у фейсбуці

Мовні скандали в Україні

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заявляла, що канали у новорічну ніч транслювали російськомовний продукт. Регулятор не називав, про які саме мовиться, проте пообіцяв їх покарати.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка мали перевірити, якою мовою викладачі проводять пари. Так вирішили після скарг студентів до Уповноваженого зі захисту державної мови про порушення мовного законодавства Тараса Кременя.

У Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People потрапила у скандал. Її співробітники відмовили чоловікові у наступному етапі співбесіди через українську мову.

Повний допис спільноти

Телеканал 1+1 запустив новий російськомовний серіал від "95-го кварталу" під назвою "Дікiє". У серіалі російське все: мова героїв, офіційна документація, написи на дверях посадовців, книжки, титри. Серіал просто тхне "русскім міром".

Стаття 23-я закону про мову, яка набула чинності ще 16 липня 2021 року, зобов'язує телеканали демонструвати фільми виключно державною мовою.

Показ цього та інших російськомовних фільмів і серіалів на "Плюсах" та інших олігархічних каналах – це грубе порушення закону про мову, яке було б неможливим, якби цьому не сприяла влада на чолі з квартальним презЕдентом.

1 лютого о 13:00 ми йдемо на акцію За ТБ українською! – щоб нарешті припинити нахабне порушення закону про мову на телебаченні! Долучайтеся!