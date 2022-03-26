Вір мені, я вмію боронити країну: у річницю створення Нацгвардія звернулася до українців
26 березня 2022 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Нацгвардії України
В Україні у суботу, 26 березня, відзначають День Нацгвардії. З цієї нагоди вона потужно звернулася до українців.
Нацгвардія опублікувала символічну світлину й заявила, що є силою та міццю. У її очах українці не побачать сумнівів чи шляхів відходу.
Зауважте Разом, пліч-о-пліч стоїмо на захисті держави, – Залужний привітав із Днем Нацгвардії
В очах Нацгвардії – лише шлях вперед, сила та незламність духу.
Я хочу, щоб Ти дивився в мої очі. Я хочу, щоб Ти їм довіряв. Я хочу, щоб вони сповнювали Тебе вірою. Вір мені. Я хочу стояти за Тебе. Я вмію боронити Свою країну,
– мовиться у повідомленні.
Українці – у захваті від допису. Вони залишили багато щемливих коментарів. Пропонуємо переглянути наяскравіші:
- "Ви молодці, герої і справжні козаки! Низький уклін вам за ваш вклад у нашу перемогу";
- "Нехай вас оберігає дорогий Бог і святий Javelin";
- "Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай усі ваші цілі та мрії збуваються".