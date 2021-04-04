Вірастюк виграв довибори у Раду: його опонент Шевченко готує судові позови

Проміжні вибори до Ради у скандальному окрузі №87 виграв кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Його конкурент Олександр Шевченко з партії "За Майбутнє" не погоджується з результатами.

Шевченко повідомив, що напередодні Окружний адмінсуд Івано-Франківська відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської ОВК.

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За словами політика, судді ухвалили, що рішення перерахунку голосів щодо дільниці № 261029 (Микуличин) є законним.

А отже, все що відбувалось на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалось законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення,

– наголосив Шевченко.

Зауважимо, що голова комісії у селі Микуличин заявила про пошкодження пакування бюлетенів із голосами за Шевченка. Це може свідчити, що пакет відкривали, вважає вона.

"Боротьба триває! Попереду – ще 2 десятки дільниць. Правда переможе", – підсумував кандидат у народні депутати від "За майбутнє".

Чому округ №87 – скандальний

Підрахувати голоси там не могли протягом кількох днів. Спочатку довелося здійснити перерахунок голосів, протоколи щодо яких "містили помилки", опісля – була нестача кворуму.

Протягом декількох днів Будинок культури у Надвірній, де засідала ОВК, оточували правоохоронці й натовп людей. Там були як прихильники Вірастюка, так і Шевченка.

Згодом у Надвірну прибули "слуги народу", серед них – нардеп Микола Тищенко. За інформацією руху ЧЕСНО, він намагався зірвати підрахунок голосів.

У ДВК заявили, що деякі пакети з голосами мали ушкодження. На одній із дільниць нібито загубили бюлетені. Також були проблеми з заявами для голосування вдома.

Загалом на 6 виборчих дільницях в окрузі №87 зафіксували порушення голосування та розбіжності у даних. Голосування визнали недійсним на 5 дільницях.

ЦВК вже підрахувала 100%дільничних протоколів. Вірастюка підтримали 31,25% виборців, а Шевченка – 29,69%. Розрив між ними – 749 голосів.