Віримо, що мир буде відновлено, – Ердоган виступив перед делегаціями України та Росії

У Стамбулі стартували перемовини української та російської делегацій. Перед представниками України та держави-агресора виступив президент Туреччини. Реджеп Ердоган висловив впевненість, що мир буде відновлено.

Ердоган запевнив, що він докладав усіх зусиль, аби військова агресія на півночі від його країни не розпочалась. Туреччина відчуває відповідальність за мир в регіоні.

Актуально Переговори України та Росії у Стамбулі стартували

Ердоган вважає, що мир буде відновлено

Я вважаю, що мир буде відновлено. Цей конфлікт нікому не принесе користі. Кожна зруйнована будівля відриває нас від майбутнього,

– зазначив президент Туреччини.

На думку Ердогана, зупинити це в силах представників обох сторін. Турецький президент наголосив на історичній відповідальності делегацій. У Стамбулі чекають на щасливу звістку.

Перемовини відбуваються у палаці Долмабахче

Зазначимо, що перемовини між українською та російською делегаціями стартували вранці 29 березня у президентському палаці Долмабахче. Переговори стали першою очною зустріччю з 7 березня.

Склад української делегації в Стамбулі:

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

міністр оборони Олексій Резніков,

депутати Андрій Костін і Рустем Умеров,

радник голови ОП Михайло Подоляк,

заступник голови МЗС Микола Точицький,

заступник голови ОП Кирило Тимошенко,

генерал Олександр Кириленко,

дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

У Стамбулі стартували перемовини України та Росії: дивіться відео