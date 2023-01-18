У війні – переломний момент: Столтенберг закликав дати ще зброї Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг закликав збільшити постачання зброї до України, як він зауважив, у переломний момент війни.

Про це Столтенберг сказав в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він пояснив, чому задля миру потрібне озброєння.

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Це переломний момент у війні і необхідно значно збільшити підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні,

– пояснив він.

Генсек НАТО також зауважив, що наразі між країнами Альянсу відбуваються консультації щодо надання Україні танків. У цьому контексті він привітав рішення Великої Британії відправити Києву танки Challenger 2.

Путін має зазнати поразки у війні

Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше систем ППО й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Він сказав, що ситуація на фронті стабілізувалася упродовж останніх тижнів, але запеклі бої в місті Бахмут на Сході показали, чому важливо збільшити кількість озброєння для підтримки України.

Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бо,

– резюмував Столтенберг.

Важливо! Генсек НАТО Єнс Столтенберг уже вдруге висловлює подібну думку та заклик. Кілька днів тому, 15 січня, він заявив, що російсько-українська війна перебуває у "вирішальній фазі". І закликав країни НАТО усвідомити поточну ситуацію і "надати Україні зброю, необхідну для перемоги".

Водночас аналітики Інституту вивчення війни ISW зауважили, що це не зовсім так. Там вважають, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі захоплення України і, мабуть, розглядає кілька варіантів дій задля досягнення цих цілей.