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      Вирішив повернутись на "Танці з зірками 2018", – Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву

      943 Читать новость на русском
      "Танці з зірками 2018": Руслан Сенічкін
      "Танці з зірками 2018": Руслан Сенічкін / 1+1

      Український телеведучий Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву в мережі. Знаменитість зізнався, що повернеться у шоу "Танці з зірками 2018".

      Руслан Сенічкін покинув паркет розважального шоу "Танці з зірками 2018" у 9 прямому ефірі. З того часу минуло понад 2 тижні, відтак телеведучий зізнався, що сумує за танцями і прагне повернутись на проект. Ба більше, Руслан Сенічкін запевнив, що неодмінно з'явиться у наступному випуску шоу, що відбудеться 11 листопада. 

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      Минуло вже більше двох тижнів, як я не танцюю. Але мені ці танці сняться, маряться, постійно якісь репетиції, щось хейтери пишуть, все я читаю, все на мене валиться. Мені набридло і я вирішив цього тижня повернутись в "Танці з зірками",
      – заявив Руслан Сенічкін. 

      Телеведучий додав, що поки не знає, яким чином він повернеться у шоу, однак у наступному ефірі глядачі все ж побачать його у проекті. 

       

      Варто зазначити, що щотижня зіркові гості допомагають телеведучому Юрію Горбунову провести "Танці з зірками 2018". Запрошені зірки зустрічають учасників шоу одразу після виступу та разом із ними очікують на голосування суддів. Ймовірно, Руслан Сенічкін теж приміряє роль ведучого на балконі проекту. 

       

       

      Теги: LifeStyle Новини України
      Джерело: 24 Канал
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