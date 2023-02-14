Вирівнювання, як у Гітлера: політолог розповів, що нині відбувається в Росії

Коли Гітлер прийшов до влади у Німеччині, він знищив демократію і почав формувати тоталітарну державу. Зокрема, диктатор розпочав процес "вирівнювання". Приблизно тим самим у сучасній Росії займається Владімір Путін.

У тоталітарній державі усі галузі життя – освіта, культура, наука – мають бути вишукувані, як солдати, і на будь-який наказ фюрера відповідати: "Яволь, май фюрер!". Ми готові, ми виконаємо, ми обслужимо. Війна? Будь ласка. Репресії? Будь ласка. Про це 24 Каналу сказав соціолог і політолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Вирівнювання у брехні, підлості та рабстві

За словами політолога, у Росії Путін робить своє вирівнювання. Воно більше схоже на шикування зеків у дворі табору, де в'язні стоять навколішках, а охоронці ходять над ними й погрожують смертю за найменшу непокору. За таким зразком зараз вибудовуються усі галузі життя в Росії.

"Ми бачимо, що це вирівнювання у брехні, підлості, рабстві стало особливо швидко відбуватися після початку повномасштабного вторгнення", – констатує Ейдман.

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Школи перетворюють у таку собі філію армії. Головне їхнє завдання полягає у підготовці людей для майбутніх війн.

Відбувається потужна мілітаризація освіти – початкова військова підготовка, патріотичні розмови "про головне" і таке інше,

– пояснив Ейдман.

Добралися і до культури та мистецтва. Соціолог з Німеччини зауважує, що сьогодні у Росії виганяють акторів, які вміють поводитися незалежно і критично мислити. Варто згадати позбавлення ролі Лії Ахеджакової та звільнення Дмитра Назарова, які засудили війну проти України. Щобільше, Барбару Брильську, яка також не підтримує агресію, планують вирізати з "Іронії долі".

Депутати держдуми збираються "різати плівку", як це було у радянські часи, викорінюючи небажаних людей. В хамській формі влада змушує їй служити,

– наголосив політолог.

Про науку годі й говорити. Відомо, що Академія наук навіть за часів СРСР була доволі незалежним інститутом, роль академіків у суспільстві була дуже значною. Вчені писали відкриті листи до влади, якщо їх щось не влаштовувало, це були солідні та поважні люди. За словами Ейдмана, зараз Академія наук просто розтоптана.

Путінський дружок Міхаіл Ковальчук там хазяйнує, ставить тих керівників, які йому потрібні. Навіть формально керівництво призначає сам президент, чого ніколи не було. Кухарі в адміністрації президента мають вищий соціальний статус, ніж вчений та академік,

– каже Ігор Ейдман.

У бізнесі відбуваються ідентичні процеси. Проти людей, яких підозрюють у недостатній патріотичності й тому, що вони замало роблять для фронту й перемоги, можуть бути висунуті обвинувачення, зокрема – в економічних злочинах, у них можуть забрати власність.

Путінські олігархи вже явно точать ножі на тих олігархів, які реалізувалися за часів. До прикладу, Ігор Сєчінь і його "Роснафта" намагається з'їсти "Лукойл". На підприємства "Альфагруп" є наїзди з боку силовиків,

– стверджує політолог.

На думку Ейдмана, скоро ми побачимо великий переділ власності на користь найбільш наближених до Путіна людей: Ігоря Сєчіна, Аркадія Ротенберга, Гєннадія Тімченка, Міхаіла Ковальчука та інших.

Становище Путіна погіршується