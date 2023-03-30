Очевидний вибір, – російський журналіст про заяву Вірменії щодо арешту Путіна

Вірменія заявила, що виконає рішення МКС і арештує Путіна, якщо він приїде у країну. Це очевидний вибір Єревану, який Росія свого часу кинула.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Вірменія визнала відповідними конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом, і готова виконати рішення МКС.

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Важливий поворот у житті Вірменії

Яковенко зазначив, що рішення Вірменії – це дуже важливий поворот у житті цієї країни. Біля Вірменії – Азербайджан, з яким у Єревана конфронтації. Азербайджан підтримує Туреччина, Вірменія ж сподівалась на Росію.

Це, на мою думку, було неправильне рішення. Однак таким був вибір. Нині, враховуючи те, що Росія явно не здатна бути союзником, Азербайджан досі поруч, досі нависає, Туреччина досі поруч, досі нависає, і політичне керівництво Вірменії прийняло рішення знайти спосіб здійснити розворот на Захід,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що цим не задоволений Іран, який тепер погрожує й Азербайджану, й Вірменії. Російське МЗС уже виступило з заявою, що рішення Вірменії недопустиме. Це означає, що Єреван сказав: "Прощавай, Росіє", – і остаточно розвернувся в бік Заходу.

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Путін не підтримав союзника

За словами російського опозиційного політика, Путін свого часу не підтримав свого союзника по ОДКБ. Пашинян програв війну і звертався у Кремль по допомогу, але диктатор удав, що нічого не чує. Тож, для Вірменії це був хороший урок.

"Нині під час повномасштабної війни з Україною, зрозуміло, що ніякої військової допомоги Путін Вірменії не надасть. Тому зрозумілий очевидний вибір", – наголосив Яковенко.

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