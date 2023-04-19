Росія закуповує західні електронні компоненти через Вірменію та Казахстан: як це зупинити
Росія в обхід санкцій закуповує західні електротронні компоненти через Вірменію та Казахстан. Єдиного і абсолютно правильного шляху боротьби з цим немає, але є варіанти.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він пояснив, як можна протидіяти країнам, які дозволяють Росії обходити санкції.
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Вігірінський вважає, що спосіб боротьби з подібними порушеннями санкцій досить очевидний. Спершу потрібно оприлюднити, які саме компанії працюють в обхід санкцій.
Як боротися проти неофіційно
Комунікація з такими компаніями може бути офіційно та неофіційно.
Зазвичай починають з неофіційної, аби запобігти міжнародному скандалу. Країні повідомляють про те, що певні її компанії працюють незаконно і вона має це перевірити. Деякі країни можуть на це відреагувати одразу і закрити підприємство. Але після закриття подібних компанії, через кілька місяців можуть відкриватися нові й нові. Так історія може повторюватися по колу.
Але в певний момент така ситуація набридає і стає зрозуміло, що держава веде політику, яка не перешкоджає подібній діяльності, тоді можна вживати більш агресивних заходів, зауважив політолог.
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Офіційна протидія
Офіційно можуть бути застосовані санкції щодо країни, обмеження фінансування, закриття доступу до експорту товарів та послуг, в яких зацікавлена та країна.
Будуть проблеми для країн та бізнесу, які сприяють Росії. А далі ця країна буде визначати для себе профіль, де вона більше заробляє: в Росії чи в торговельних відносинах з країнами "Великої сімки". Якщо Росія цю ставку переб'є, то країна буде продовжувати постачати товари в Росію,
– пояснив мовець.
Політолог наголосив, що чергові пакети санкцій ухвалюються, бо за рік підстанційного життя Росія знаходить шляхи їхнього обходу. Отже, їх необхідно виявляти і припиняти. Також потрібно зберегти певні стосунки з суб'єктами, якщо вони є цінними.
Туреччина ціна, Саудівська Аравія теж певною мірою цінна, Катар цінний, ОАЕ цінні. Відносно них радше працює неофіційна дипломатія, відносно інших суб'єктів може бути застосована офіційна дипломатія через рішення санкційного характеру,
– резюмував Вігірінський.
Хто та як допомагає Росії обходити санкції
- У звіті, опублікованому незалежною групою Conflict Armament Research, мовиться, що Вірменія у 2022 році імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів із США і на 212% більше з ЄС, ніж в 2021 році. Потім країна експортувала 97 відсотків цієї продукції до Росії.
- Казахстан часто звинувачують у допомозі Росії під час обходу санкцій. Однак тамтешній уряд ухвалив рішення вести повністю електронну базу всіх товарів, що йдуть реекспортом до Росії.
- Також "третіми" країнами, що обходять антиросійські санкції є Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Ці країни відмовилися від участі в західних санкціях проти Росії.