До санкцій проти Росії мусить долучитися Вірменія

Вірменія чітко декларує зовнішньополітичні цілі – зближення з ЄС та вихід з-під обмежень російського впливу. Проте не менш важливим від політичного самовизначення і дипломатичних рішень є практичні кроки, які засвідчуватимуть готовність до повного розриву зв'язків з країною-терористом Росією.

Вірменія – хаб для обходу російських санкцій

У зазначеному контексті справедлива і достатня увага приділяється питанням виходу з ОДКБ чи інших проросійських утворень, але часто за рамками залишається тема санкцій. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Вірменія не долучилась до міжнародних обмежень ухвалених проти російської економіки у зв'язку з агресією проти України. Звичайно, такий політичний жест продемонстрував би безпрецедентність суб'єктності політичного курсу Єревану, але поки складно очікувати, що він відбудеться миттєво.

Заради об'єктивності варто відзначити, що через географічні обставини, ще до початку повномасштабного вторгнення Росія виступала основним торговельним партнером Вірменії. Проте з початком санкційного тиску проукраїнської коаліції проти російської економіки окремі представники вірменського бізнесу навпаки почали збільшувати товарооборот з росіянами та заробляти на перепродажу товарів подвійного призначення.

У цілому загальна частка вірменського експорту на російський ринок склала 35%. При цьому, важлива обставина, що у вказану статистику входять товари, які у Вірменії не виробляються, як до прикладу, електроніка. Можна помітити в номенклатурі товарів і доволі оригінальні позиції, зокрема алмази.

Іншими словами, Вірменія стала одним з хабів для обходу санкцій, який забезпечував транзит необхідної продукції, зокрема для використання у військово-промисловому комплексі. Перебування Вірменії у так званому євразійському економічному союзі лише спрощує ведення бізнесу.

З одного боку, уряд Вірменії вживає заходів для забезпечення транспарентності ситуації, вживає міри на скорочення товарообороту (зокрема введення ліцензування на товари, що можуть мати подвійне призначення) та відкритий до контактів з американськими регуляторними органами. Проте практика засвідчує, що цього не достатньо.

Необхідна більша політична воля на урядовому рівні, щоб перекрити канал. Подібний сценарій можливий лише у разі посилення законодавства та сурового контролю за ланцюгами постачання.

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Важливо усвідомлювати, що геополітична стратегія Росії полягає у створенні потужного торговельного коридору в напрямку Ірану, Індії та інших країн так званого Глобального Півдня, тому Вірменія та Грузія – де політична ситуація видається ще більш прийнятною для росіян – виступають для Кремля важливими компонентами.

Політика подвійних стандартів неможлива

Якщо уряд Вірменії обирає проєвропейський шлях, однозначно, він буде неможливим при політиці подвійних стандартів. Єревану доведеться обрати єдиний вектор: або рух до європейської сім'ї, гарантії безпеки і переорієнтація на інші ринки, або спроба залишитись на півдорозі від Росії з подальшим реваншем проросійських сил і поверненням в орбіту впливу Кремля.

Отож вимогою до потенційного відкриття дверей в ЄС для Вірменії має слугувати не тільки виведення російської військової бази з Ґюмрі, але й вихід з російських економічних міжнаціональних об'єднань. Головне – долучення до санкцій і офіційне визнання неприпустимості російської агресії.

Якщо Вірменія прагне стати повноцінним членом ЄС, вона не може бути надалі тіньовим складом підсанкційної продукції для Росії.