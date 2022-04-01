Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною, – Пашинян

У Вірменії вирішили спростувати інформацію про те, що країна допомагатиме перекидати найманців із Сирії до України. Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Відповідне повідомлення з'явилося на його твітері. У ньому прем'єр-міністр Вірменії запевняє, що країна ніколи не сприятиме цьому.

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Вірменія не сприятиме бойовикам-терористам

Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабаській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію,

– підкреслив Пашинян.

Раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація про авіарейс із Сирії до Росії. Його всіляко намагалися пов'язати із "перекиданням" першої партії сирійських найманців, які б мали воювати проти України.

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