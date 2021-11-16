Вірменія показала відео обстрілу на кордоні з Азербайджаном

16 листопада 2021 , 16:18
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Джерело:

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA

На кордоні Вірменії та Азербайджану 16 листопада склалась напружена ситуація. Єреван показав, як підрозділи обстрілювали ворожу бронетехніку.

Влада Вірменії заявила, що азербайджанські військові пройшли на вірменську територію. Натомість в Азербайджані заявили про обстріли з боку Вірменії.

До теми Вірменія заявила, що війська Азербайджану зайшли на її територію: Баку заперечує

У Радбезі Вірменії зазначали, що після перемовин азербайджанці разом з технікою покинули вірменську територію.

Однак в Баку інформацію про перетин кордону спростовували. Натомість повідомляли про двох поранених військових під час перестрілки. Постріли нібито лунали на Кяльбаджарській та Лачинській ділянках державного кордону.

У Вірменії показали відео обстрілу:

Що відомо про конфлікт між країнами

З 15 листопада тривають активні обстріли між військовими Азербайджану та Вірменії. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.

За інформацією ЗМІ, 6 військових Вірменії потрапили у полон.

Зверніть увагу! Восени 2020 року відбувалась ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді того ж року держави підписали мирну угоду. Після цього у Єревані спалахнули  протести проти капітуляції.
Автор: Ольга Музика