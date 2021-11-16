Вірменія показала відео обстрілу на кордоні з Азербайджаном

На кордоні Вірменії та Азербайджану 16 листопада склалась напружена ситуація. Єреван показав, як підрозділи обстрілювали ворожу бронетехніку.

Влада Вірменії заявила, що азербайджанські військові пройшли на вірменську територію. Натомість в Азербайджані заявили про обстріли з боку Вірменії.

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У Радбезі Вірменії зазначали, що після перемовин азербайджанці разом з технікою покинули вірменську територію.

Однак в Баку інформацію про перетин кордону спростовували. Натомість повідомляли про двох поранених військових під час перестрілки. Постріли нібито лунали на Кяльбаджарській та Лачинській ділянках державного кордону.

У Вірменії показали відео обстрілу:

Що відомо про конфлікт між країнами