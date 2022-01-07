Вірменія теж відправила своїх військових для придушення протестів у Казахстані
7 січня 2022 , 14:01Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Вірменії
Організаця Договору колективної безпеки продовжує відправляти свої сили в Казахстан. Від Вірменії туди прибуде 100 "миротворців".
Відповідне рішення влада Вірменії ухвалила уранці 7 січня. Військових одразу ж літаком відправили в Казахстан.
Зверніть увагу Таджикистан та Киргизстан відправляють своїх військових в Казахстан
У Вірменії повторюють традиційну мантру
У рішенні Міноборони Вірменії заявили, що війська вводять в Казахстан відповідно до рішення Радбезу Організації Договору колективної безпеки.
Водночас у Вірменії заявляють, що буцімто їхні військові будуть залучені лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури.
Однак раніше в ОДКБ одобрили використання зброї "миротворцями" проти мітингувальників. Крім того, сили ОДКБ уже залучали до зачистки аеропорту в Алмати.
Введення військ ОДКБ в Казахстан: головне
- На фоні загострення протестів у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки з проханням ввести війська.
- До складу ОДКБ входять Білорусь, Росія, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан і власне Казахстан.
- 5 січня Радбез ОДКБ ухвалив рішення про введення військ. Про це рішення повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
- Уже наступного ранку Росія літаками транспортувала військових та спецтехніку в Казахстан. Слідом за нею це зробила і Білорусь.
- Уранці 7 січня Киргизстан і Таджикистан також ухвалили рішення про введення військ.
- В ОДКБ заявили, що в Казахстан прибули близько 2 500 військових.
Більше про введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео