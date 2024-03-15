У Путіна буде шок: ще одна країна задумалася про членство у ЄС

Попри 3 рік протистояння повномасштабному вторгненню Росії, Україна не забуває про необхідність побудови стратегічного майбутнього, наближаючи інтеграції в ЄС. Без перебільшення, героїчний український народ відкрив "вікно можливостей" для інших країн так званого пострадянського простору, яким ефективно скористалась Молдова. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

Вірменія прагне євроінтеграції

Молдавське керівництво зрозуміло необхідність якнайшвидшого прийняття державницького вибору між перебування у сфері імперіалістичного впливу Росії й здобуванням власного майбутнього серед інших партнерів європейської спільноти.

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Важливий приклад не матиме обмежень. Якщо внутрішньополітична ситуація в Грузії поки затримує реалізацію невідкладного зближення Тбілісі з ЄС, фундаментальні зміни відбувають там, де цього ще декілька років тому не очікували – у Вірменії.

Вірменський міністр закордонних справ відверто заявив про зацікавленість Єревану обрати вектор інтеграції в ЄС. Подальша вірменська ініціатива може отримати достатньо швидкий і позитивний розвиток. Такий сценарій стане крахом російської політики на Кавказі.

Після зради Кремля уряд Нікола Пашиняна не має обмежень для власних дій і перспектива майбутнього членства в ЄС – може стати фундаментальним принципом вірменської зовнішньої політики.

До того ж, зважаючи на бажання російського режиму спровокувати державний переворот у Вірменії з приходом проросійських сил, – інтеграція в ЄС, налагодження партнерства з європейськими партнерами, виведення російських військ з власної території – це основа для самозбереження вірменської державності.

Київ – регіональний лідер

У цьому компоненті Україна може сміливо взяти на себе роль "адвокату" вірменських інтересів перед ЄС, а спільна європейська інтеграція слугуватиме фундаментом для стабілізації українсько-вірменських відносин.

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У зазначеному контексті, символічним кроком стане саміт Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Взаємодія у сфері зближення з ЄС виступатиме одним з ключових елементів порядку денного зустрічі на найвищому рівні, оскільки українська сторона може надати широке сприяння вірменським партнерам в підготовці власної політичної й економічної системи задля створення умови початку діалогу з колективним Брюсселем.

На фоні прогресивної динаміки розгортання політичної ситуації у Вірменії, є підстави вважати, що активізація контактів між українським і вірменським керівництвами відбудеться вже у поточному році.

Нещодавно вже велись розмови про потенційний візит президента України, однак широке інформаційне супроводження поїздки ставили під сумнів перспективи її практичного втілення з огляду на безпекові виклики. Не варто виключати, що історичний приїзд незабаром відбудеться, але потрібно брати до уваги й можливість приїзду Пашиняна, що також матиме величезне значення. Головне, що обом сторонам є про що говорити.

Важливо Росія розколюється через війну і це вже не зупинити

Завдяки Україні розпочалися фундаментальні зрушення у Східній Європі й на Кавказі, новий подих отримала політика Східного партнерства ЄС і Київ виступає флагманом, регіональним лідером прогресивних змін.