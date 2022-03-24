Вірменія заявила, що Азербайджан відновив наступ: Баку спростовує цю інформацію

У Вірменії заявили про наступ Азербайджану в сторону села Парух та Храморт Аскеранського району. В Баку ж цю інформацію спростували та назвали спробою заплутати громадськість.

Позиція Вірменії

У Вірменії заявляють, що наразі села Парух та Храморт перебувають під контролем миротворчого контингенту Росії. За їхньою інформацією, переговори та інші заходи змогли зупинити просуванню азербайджанських військових.

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Однак, Азербайджанські військові досі не повернулися на вихідні позиції.

Позиція Азербайджану

В Міністерстві оборони Азербайджану спростували цю інформацію. За їхніми словами, Вірменська влада штучно перебільшує ситуацію.

Ціль полягає в тому, щоб створити атмосферу, здатну викликати навмисну ​​істерію, заплутати громадськість і ввести в оману. Немає причин для занепокоєння,

– заявили у відомстві.

Там додали, що підрозділи Азербайджанської Армії повністю контролюють оперативну обстановку.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

Минулого року на кордоні обох країн 15 листопада почалася стрілянина – сторони звинуватили одна одну.

У Вірменії 16 листопада повідомили, що 12 військових потрапили у полон.

І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Після цього лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.

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