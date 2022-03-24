Вірменія заявила, що Азербайджан відновив наступ: Баку спростовує цю інформацію
Джерело:Новости Армении
У Вірменії заявили про наступ Азербайджану в сторону села Парух та Храморт Аскеранського району. В Баку ж цю інформацію спростували та назвали спробою заплутати громадськість.
Позиція Вірменії
У Вірменії заявляють, що наразі села Парух та Храморт перебувають під контролем миротворчого контингенту Росії. За їхньою інформацією, переговори та інші заходи змогли зупинити просуванню азербайджанських військових.
Читайте також: Росія планує перекинути в Україну підрозділи зі 102 військової бази у Вірменії, – Генштаб
Однак, Азербайджанські військові досі не повернулися на вихідні позиції.
Позиція Азербайджану
В Міністерстві оборони Азербайджану спростували цю інформацію. За їхніми словами, Вірменська влада штучно перебільшує ситуацію.
Ціль полягає в тому, щоб створити атмосферу, здатну викликати навмисну істерію, заплутати громадськість і ввести в оману. Немає причин для занепокоєння,
– заявили у відомстві.
Там додали, що підрозділи Азербайджанської Армії повністю контролюють оперативну обстановку.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Минулого року на кордоні обох країн 15 листопада почалася стрілянина – сторони звинуватили одна одну.
- У Вірменії 16 листопада повідомили, що 12 військових потрапили у полон.
- І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Після цього лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.
На кордоні Вірменії та Азербайджану нове загострення: дивіться відео