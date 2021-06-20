У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина

В Араратській області Вірменії представники двох різних партій влаштували стрілянину з газового пістолета. Сталося це на одній з виборчих дільниць, де 20 червня тривають парламентські вибори.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони вилучили зброю та розпочали розслідування.

Важливо Рекордна кількість суперників: у Вірменії відбуваються позачергові вибори у парламент

Поліцейські повідомили, що інцидент спалахнув між представниками партій "Процвітаюча Вірменія" і "Підйом". Один з чоловіків дістав газовий пістолет і вистрілив.

Варто зауважити, що газовий пістолет є різновид нелетальної зброї самооборони, яка призначена для стрільби газовими й холостими набоями.

Станом на 12:00 до правоохоронців надійшло 21 повідомлення про порушення на виборах.

Вибори у Вірменії: що варто знати

У неділю, 20 червня, у Вірменії стартували позачергові парламентські вибори. У них взяли участь 25 політичних сил: 21 партія та 4 блоки.

Згідно з опитуванням Gallup International Association, яке провели 18 червня, вірмени готові проголосувати:

за блок "Вірменія" (очолює експрезидент Роберт Кочарян) – 28,7% виборців;

за партію "Громадський договір" (очолює Пашинян) – 25,2% виборців;

за блок "Маю честь" (очолює ексдиректор Служби нацбезпеки Артур Ванецян) – 10,8%;

за партію "Процвітаюча Вірменія" (очолює бізнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;

за партію "Світла Вірменія" (очолює депутат парламенту Едмон Марукян) – 5,2%.