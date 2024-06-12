У Вірменії масштабний протест: у натовпі вибухнули світлошумові гранати, є затримані й поранені
У столиці Вірменії спалахнули масштабні протести. Зокрема, опозиційні протестувальники намагались прорватись до парламенту, коли там виступав прем'єр Нікол Пашинян.
Протестувальники 12 червня прорвали загородження. У відповідь правоохоронці застосували світлошумові гранати. Є затримані та поранені, пише 24 Канал.
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Що відбувається у Єревані
"Радіо Азатутюн", що є вірменською службою "Радіо Свобода", заявило, що декілька тисяч людей протестували біля парламенту Вірменії, коли там виступав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Адже мітингувальники проти земельних поступок Вірменії Азербайджану.
Протести у Вірменії: дивіться відео
За даними видання, після спроби прорвати загородження, правоохоронці взяли протестувальників у кільце та спалахнули сутички. Поліція використала світлошумові гранати. На відео чутно вибухи, помітний дим та поранені люди.
Внаслідок застосування світлошумових гранат є поранені
(Обережно! На відео видно поранених людей)
Станом на 22:00 12 червня речник МВС Нарек Саргсян заявив про:
- 98 затриманих протестувальників,
- 16 поранених правоохоронців.
У МОЗ Вірменії повідомили про 55 постраждалих поліцейських та протестувальників.
Антиурядові протести у Вірменії: дивіться відео
За даними Міністерства охорони здоров'я, за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У одного чоловіка – серйозна травма кисті внаслідок вибуху світлошумової гранати.
Що відбулось у столиці Вірменії: дивіться відео
У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що порушили кримінальну справу за фактом відмови протестувальників виконувати вказівки поліції.
До речі, у парламенті Вірменії також відбулась сутичка 12 червня 2024 року. Зокрема, Нікол Пашинян заявив, що опозиційні депутати "боягузливі дезертири". Так він відповів на закиди через відхід з Нагірного Карабаху.Зверніть увагу! Незгодні з демаркацією об'єднались довкола архієпископа Вірменської апостольської церкви Баграта Галстаняна. Вони регулярно протестують проти уряду.
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Коротко про протести у Вірменії
- Протести у Вірменії тривають з середини травня 2024 року. Мітингувальники виступають проти того, щоб Азербайджан контролював 4 села на кордоні з Вірменією.
- Населені пункти відійшли до Баку відповідно до угоди про делімітацію. Мовиться про територію в 6,5 квадратних кілометрів.
- Вірменія ще у квітні заявила, що поверне Азербайджану ці безлюдні села. Адже вони є важливими на шляху до мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією.