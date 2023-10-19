Пропаганди стане менше: у Вірменії можуть закрити російські телеканали

У Вірменії розглядають закриття російських державних телеканалів. В уряді Вірменії заявили про порушення російських каналів.

Міністр високотехнологічної промисловості Вірменії Роберт Хачатрян заявив, що порушення, допущені російськими державними телекомпаніями, "перебувають у центрі нашої уваги".

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У Вірменії заявили, що зроблять "відповідні кроки"

"Ми в курсі того, що укладення угоди було з боку міністерства. Ми прекрасно знайомі з усіма її пунктами й зробимо відповідні кроки", – заявив Хачатрян.

Міністр не став уточнювати, що означає "зробимо відповідні кроки", а зазначив, що деталі повідомить про це пізніше.

На запитання, чи обговорюється питання про закриття російських телеканалів, Хачатрян відповів: "Усі теми обговорюються, є угода, яка передбачає відповідні кроки. Якщо будуть порушення, ми скористаємося цими кроками".

Міністр вирішив не відповідати на запитання, чи згодні він із зауваженням про те, що російські телекомпанії загрожують безпеці Вірменії.

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