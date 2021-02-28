У Вірменії не виключають можливість імпічменту президента

Овакимян є депутатом правлячої фракції "Мій крок". Він стверджує, що, відповідно до конституції, Саркісян може повернути клопотання через заперечення, однак президент довільно реалізував свої повноваження.

До речі Конфлікт у Вірменії: Пашинян хоче звільнити главу Генштабу – президент його не підтримує

Що каже Овакимян

За словами Овакимяна, це може призвести до дестабілізації ситуації у Вірменії. Депутат переконує, що будь-яка людина не зможе побачити у клопотанні антиконституційні елементи. Натомість про їх наявність говорив Саркісян.

Насправді ми маємо справу з довільним виконанням президентом своїх повноважень,

– зазначив політик.

Що цьому передувало

Генштаб Вірменії вимагав відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через протести.

Сам Пашинян назвав це державним переворотом та звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

Прихильники опозиції не підтримали Пашиняна та вийшли на масштабні протести.

Президент не підписав клопотання про звільнення Гаспаряна. Він запевняв, що п роєкт указу про звільнення голови Генштабу суперечить конституції Вірменії.