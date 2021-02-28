У Вірменії не виключають можливість імпічменту президента

28 лютого 2021 , 17:40
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У парламенті Вірменії заявили, що може відбутись імпічмент президента Армена Саркісяна. Все тому, що глава держави не підписав указ про звільнення очільника Генерального штабу Оніка Госпаряна.

Джерело:

фейсбук Ваагна Овакимяна

Овакимян є депутатом правлячої фракції "Мій крок". Він стверджує, що, відповідно до конституції, Саркісян може повернути клопотання через заперечення, однак президент довільно реалізував свої повноваження.

До речі Конфлікт у Вірменії: Пашинян хоче звільнити главу Генштабу – президент його не підтримує

Що каже Овакимян

За словами Овакимяна, це може призвести до дестабілізації ситуації у Вірменії. Депутат переконує, що будь-яка людина не зможе побачити у клопотанні антиконституційні елементи. Натомість про їх наявність говорив Саркісян.

Насправді ми маємо справу з довільним виконанням президентом своїх повноважень,
– зазначив політик.

Що цьому передувало

  • Генштаб Вірменії вимагав відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через протести.
  • Сам Пашинян назвав це державним переворотом та звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.
  • Прихильники опозиції не підтримали Пашиняна та вийшли на масштабні протести.
  • Президент не підписав клопотання про звільнення Гаспаряна. Він запевняв, що проєкт указу про звільнення голови Генштабу суперечить конституції Вірменії.
Зверніть увагу! Протести у Вірменії спалахнули ще у листопаді 2020 року через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.