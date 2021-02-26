У Вірменії протести охопили резиденцію президента

У Вірменії не вщухають протести опозиції. 26 лютого протестувальники вирушили до резиденції президента країни. Причина незмінна і пов'язана вона з прем'єром Ніколою Пашиняном.

Люди обурені клопотанням прем'єра Нікола Пашиняна про звільнення глави Генштабу. Протестувальники називають це "шантажем".

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Вимоги опозиції

Учасники опозиційного мітингу закликали Армена Саркісяна не підписувати клопотання прем'єра Нікола Пашиняна про звільнення глави Генштабу Оніка Гаспаряна.

Бажання Пашиняна відправити главу Генштабу у відставку учасники мітингу називають "шантажем". Вони пропонують президенту звернутися в Конституційний суд для обговорення законності клопотання Пашиняна, розповів журналістам координатор руху Ішхан Сагателян.

За його словами, Пашинян продовжує чинити тиск на армію з метою усунення Гаспаряна, але "армія налаштована рішуче – вона поруч з народом".

Що цьому передувало

У Вірменії почалися масові акції противників і прихильників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна після того, як Генштаб ЗС виступив із заявою. У ній мовилося, що військові вимагають відставки прем'єра та уряду.

Заяву підписали начальник Генштабу ЗС Оніко Гаспарян, його заступники, голови управлінь та корпусів. Пашинян розцінив це як спробу військового перевороту і повідомив про рішення звільнити начальника Генштабу.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що армія країни досі йому підпорядковується . За словами чиновника, ворогів усередині Вірменії в нього немає.

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