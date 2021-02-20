Пашиняна – у відставку: у Вірменії відновили протести проти прем'єра – фото, відео

У Єревані відновили акції протесту проти прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають зокрема відставки прем'єра та його покарання за війну в Нагірному Карабасі.

Вірменська опозиція вийшла на вулиці з гаслами "Пашиняна у відставку!". Один з лідерів опозиції Вазген Манукян закликав своїх прибічників бути готовими діяти миттєво.

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Плани дій опозиції

За його словами, в опозиції є 2 плани дій:

поступове "руйнування стовпів", на яких тримається влада Пашиняна, зокрема "опорами" є вірмени, які не розуміють куди йде країна, силовики та депутати, які підтримують політику Пашиняна;

"блискавично швидке" захоплення влади в країні. Опозиціонер закликав протестувальників бути готовими до цього.



Протести в Єревані / Фото Sputnik



Мітингувальники вимагають відставки Пашиняна / Фото Sputnik

Трансляція акції протесту: дивіться відео

"В будь-який момент: сьогодні, через тиждень, через 10 днів, ми повинні бути готовими взяти владу, блискавично збунтувавшись. Йдемо шляхом "А", завжди готові до шляху "Б". Але для цього треба організуватися. Підемо всі", – наголосив Манукян. Опозиція пообіцяла, що акції непокори будуть безстроковими.



Опозиція готова працювати нон-стоп / Фото DW



Протести в Єревані не закінчуються / Фото TASS

Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо