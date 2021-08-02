У Вірменії ввели кримінальне покарання за нецензурну лайку: що загрожує винуватцям

У Вірменії Національні збори схвалили закон щодо криміналізації нецензурної лексики. Тепер за лайливі висловлювання каратимуть штрафом або навіть позбавленням волі.

За періодичну лайку щодо тієї самої особи передбачене найбільше покарання. Таке рішення уряд ухвалив 30 липня 2021 року – у останній день роботи парламенту 7 скликання.

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У Вірменії каратимуть за нецензурну лайку

У країні додали нову статтю "тяжка образа" до кримінального кодексу. Під нею розуміють нецензурну лайку або образу гідності людини " у інший вкрай непристойний спосіб". Стаття передбачає покарання:

такі дії можуть призвести до штрафу в розмірі від 100 тисяч до 0,5 мільйона драмів (орієнтовно 5,5 – 27,5 тисячі гривень);

якщо лайка була публічною або в інтернеті або ж була обумовлена публічною діяльністю людини, то штраф складатиме 0,5 – 1 мільйона драмів (орієнтовно понад 55 тисяч гривень);

якщо ж це періодичні образи щодо тієї ж особи, то покарання зростає до штрафу 1 – 3 мільйона драмів (орієнтовно 55 – 166 тисяч гривень) або ж навіть до арешту від 1 до 3 місяців.

Влада розуміє під публічною діяльністю – виконання службових обов'язків, держслужбу, громадську, політичну, публіцистичну діяльність. Покарання буде суворішим за образу політиків, держслужбовців чи журналістів.

Глава парламентської комісії з державно-правових питань Владімір Варданян розповів, що зміни запровадили до 2022 року. Адже саме до того часу є чинним нинішній кримінальний кодекс. Він також додав, що сподівається на те, що з 2022 року зміни вже не треба буде впроваджувати.

Якщо за цей рік ми зможемо досягти зрушень, то вносити такі зміни у новий кримінальний кодекс не буде необхідності,

– сказав політик.

Однак опозиція та інші критики законопроєкту наголошували, що лайка – поняття широке, а ще суду буде важко вирішувати, якою є пристойна чи непристовна образа. Натомість Владімір Варданян запевнив, що " і прокуратура, і слідчі органи Вірменії та кожен громадянин добре вміють відрізнити нецензурну лайку від інших образ".

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