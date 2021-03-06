У Вірменії знову протестують проти Пашиняна: фото, відео

6 березня 2021 , 19:09
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У Вірменії стартував черговий мітинг. Перед будівлею міністерства оборони країни відбувся масовий протест проти очільника уряду країни Нікола Пашиняна.

Джерело:

Armenpress

Також демонстранти висловивили свою підтримку начальнику Головного штабу Збройних Сил Оніку Гаспаряну. На акцію прийшло понад тисяча осіб.

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Нація, армія, перемога

Водночас на проспекті Баграмяна, перед будівлею Національних зборів, стартував мітинг опозиційного руху "За порятунок Вітчизни". Гасло акції – "Нація, армія, перемога".

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Молодь як рушій сили

За словами Дашнакцютуна Гегама Манукяна, присутність серед них молоді – це рушійна сила: вони віддані, патріотичні, порядні та люблять свою історію. Він зауважив, що багато хто з молодих людей такі скромні, що навіть не говорять, що воювали на війні.

Ми хочемо дати їм частину часу сьогоднішнього мітингу. Фактично, ці люди і є тими, хто найбільше працює, але менше говорить. Саме вони закривають вулиці,
– наголосив Манукян.

Представники руху кілька днів тому встановили намети на проспекті Баграмяна – навпроти будівель Національних зборів і Національної академії наук. Дехто з мітингувальників там ночує.


Масові протестиу у Вірменії / Фото Armenpress


Мітингувальники хочуть відставки Пашиняна / Фото Armenpress


На акцію в Єревані прийшли понад тисяча осіб / Фото Armenpress


Гасло акції – "Нація, армія, перемога" / Фото Armenpress

Коротко про ситуацію у Вірменії