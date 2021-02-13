Люди втікали на вулицю: Вірменію сколихнув потужний землетрус – фото

У Вірменії стався потужний землетрус магнітудою 4,7. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів.

Підземні поштовхи зафіксували у суботу, 13 лютого, поблизу Єревана. Потужність землетрусу в епіцентрі склала 6 – 7 балів.

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У вірменській столиці сила поштовхів склала 5 – 6 балів, в Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі – від 3 до 4 балів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Єревані землю трясло протягом декількох секунд. Мешканці міста вийшли з власних домівок на вулиці.



Землетрус в Єревані, люди вийшли на вулиці / Фото Sputnik Армения

Також відомо, що після підземних поштовхів відразу ж виникли проблеми зі зв'язком. Інформація про жертв та руйнування наразі не надходила.

Землетруси у 2021 році: що відомо

10 лютого 2021 року у Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,7. Стихія проявилася поблизу групи коралових островів Луайоте.

У Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Зокрема, магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Біля берегів Чилі 23 січня 2021 року стався землетрус магнітудою 7 балів.

Столиця Вірменії – Єреван: карта