Вірний пес понад місяць чекає на порозі дому свою хазяйку, яку вбили кадировці: щемливе фото

Вже майже місяць вірна собака породи акіта-іну на прізвисько Рені чекає на свою господиню Тетяну на порозі будинку.

Тетяну взяли у полон кадировці. Її гвалтували, а після цього зарізали. Про смерть жінки стало відомо 15 березня.

Тим часом Окупанти вкрали їжу у тварин в харківському екопарку

Жінку поховали у дворі будинку, в якому виявили її тіло.

Тварина чекає на повернення хазяйки

Але Рені не розуміє, що її господарка вже не повернеться. Вони були нерозлучні 9 років.

Волонтери намагалися забирати собаку до притулку, але вона щоразу тікала і поверталася на поріг будинку. Від їжі Рені теж відмовляється – прийняла лише воду.



Рені чекає хазяйку на порозі будинку / Фото з каналу Антона Геращенко

Волонтери не втрачають надії знайти для чотирилапої нову сім'ю. Зі сльозами на очах вони кажуть, що Рені дуже добра.

До теми – копи знайшли у Бучі собаку та взяли собі: зворушливе відео