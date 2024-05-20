Завод-виробник БПЛА "Альбатрос"

Зазначають, що у розпорядженні InformNapalm є внутрішня документація "Альбатросу", де ця компанія намагалася у 2022 – 2023 році поставити антидронну систему в Казахстан за договором з TOO "ComPortal". Сам договір на поставку був заключений ще влітку 2022 року, але через додаткові обмеження, які російська влада ввела на експорт товарів подвійного призначення, "Альбатрос" довго намагався отримати дозвіл від експортної служби.

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Сумнівно, що Лабораторія Касперського не знала, що їх партнер продовжує реалізовувати спільний продукт. І ще сумнівніше, що виробник антивірусного софту не знав, що "Альбатрос" трансформується із виробника агродронів на підрядника збройних сил Росії.

"Лист "Альбатроса" замовнику про отримання всіх дозволів із плановою поставкою на квітень 2023 року, датований 01 березня минулого року. Лабораторія Касперського вже на той момент мала б розуміти, що у січні 2023 "Альбатрос" став резидентом "Алабуги" і виробляє дрони для армії Росії", – ідеться у статті.

Росіяни використовували лідари Opal канадської компанії Neptec Technologies, яка з 2020 року є частиною французької групи Lumibird Limited. Аналітики показали складові системи Kaspersky Antidrone і їх вартість.

Також вони публікують сертифікат кінцевого споживача, яким ще у 2020 році "Альбатрос" гарантував Lumibird не передавати або реекспортувати пристрої в треті країни, не використовувати у військових цілях або в інтересах уряду Росії, не використовувати в будь-яких інших цілях, окрім захисту цивільних об'єктів.

Важливо! Станом на березень 2023 року, коли "Альбатрос" так намагався отримати всі дозволи для експорту антидрону в Казахстан, він вже фактично діяв в інтересах уряду Росії. "Альбатрос" сам став виробником зброї та обладнання для армії Росії, порушивши всі зобов'язання. Натомість Лабораторія Касперського не завадила зовнішньоекономічній діяльності "Альбатроса".

Обхід санкцій

Росія розпочала війну проти України у 2014 році, та санкції, накладені за анексію Криму та вторгнення на Донбас не надто сповільнили розвиток російської промисловості.

"Альбатрос" було засновано у 2017 році, а його флагманом був і лишається БПЛА типу крило "Альбатрос-М5". Відтоді до початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала розвиток.

Розвиваючи "Альбатрос-М5" як цивільний дрон, компанія наростила клієнтську базу як мінімум з 60 російських компаній та започаткувала з Касперським проєкт антидрона.

Для інвесторів "Альбатрос" вказували, що за доступності західних елементів для зборки апаратів, дешевше купувати іноземні компоненти. Так, елементна база для електронних схем була виробництва Малайзії, Кореї, Японії та Китаю. Сервоприводи виробництва Savox (Швеція-Китай). Двигуни Scorpion (США-Китай). Р

адіоканали (крім російських і власних) виробництва RFDesign (Австралія). Регулятори двигуна (крім російських і власних) виробництва Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай).

Лопаті повітряних гвинтів виробництва Aeronaut (Німеччина). Інші компоненти в БПЛА "Альбатрос-М5" були виробництва Малайзії, Китаю, Кореї, Сінгапуру, Австралії, Швеції, Швейцарії. Така картина була на кінець 2021 року – до повномасштабного вторгнення Росії.

Сировину вони використовували російського і німецького виробництва.

На початок 2022 року "Альбатрос" налагодив перехід на сировину повністю російського виробництва, але зросла собівартість продукції. Тому все одно використовувався наповнювач сендвічного карбона виробництва Німеччини,

– наголошують у розслідуванні.

Відсутність рішучих антиросійських санкцій призвела до того, що російська компанія стрімко продовжила розвиватись. І в зливі "Альбатроса" імовірно є ще один мотив – продаж свого продукту в Єгипет, Індію, Ірак та Іракський Курдистан, ОАЕ, Сирію, Таназію та М'янму.

Те, як скоро агродрон "Альбатрос" стане військовим БПЛА – було питанням лише часу.

З внутрішньої документації "Альбатросу" можна зрозуміти, що їх директор Флоров і головний інженер Спірідонов у листопаді 2022 року відвідували Іран. Звісно, це було пов'язано із локалізацією виробництва "Шахедів" в Росії.

Доказом прямої залученості "Альбатросу" у війну є лист директора Флорова керівнику Інституту транспортної техніки та систем управління Російського університету транспорту. В ньому Флоров пише, що Спірідонов з серпня 2022 року від імені ООО "Альбатрос" надає допомогу збройним силам Російської Федерації в зоні "т.зв. спеціальної військової операції". Відповідно, головний інженер "Альбатросу" не може скласти сесію і потребує відстрочки.

Упродовж 2022 – 2023 років "Альбатрос-М5" проходив випробування в зоні бойових дій географія їх застосування обширна, вздовж всього фронту.

Здійснює аерофотозйомку і коригує артилерію "Альбатрос" за допомагають камери, виробництва Sony. Зазвичай це моделі Sony A6000 та Sony RX1R2 для фотографування, а для відеозапису – камери Sony FCB-EH6500 та Sony FCB-EV7500.

Ба більше, аналітики наголошують, що не тільки Спірідонов, але й інші фахівці "Альбатросу" безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Повертаючись до М'янми, зазначають, що наприкінці 2021 року "Альбатрос" вказував своїм інвесторам, що їх продукція включена до плану закупівель міністерства оборони М'янми на 10 комплексів "Альбатрос-М5" на 2022 рік.

Хто постачає комплектуючі

Альбатрос використовує мікрокомп'ютери серії Nvidia Jetson для розпізнавання образів на основі нейромережі. Їх співпраця з Nvidia триває як мінімум з 2016 року. Водночас вона не обірвалась після початку повномасштбного вторгнення, чи після санкцій проти Росії, чи після прямих санкцій США проти ТОВ "Альбатрос".

Також росіяни досі користуються двигунами внутрішнього згорання японського виробника Saito. Ці двигуни уже знаходили в російських БПЛА "Орлан-10". Водночас невідомо, як ці двигуни потрапили на склад в "Алабугу".

Ба більше, різні компанії-постачальники самі активно пропонують "Алабузі" співпрацю і навіть не соромляться казати прямо, що завозять санкційну продукцію. Наприклад, російська ООО “Атлант” представляє інтереси компанії Asia Semiconductor, яка cпеціалізується на постачанні роз'ємів живлення, транзисторів, резисторів, діодів, мікросхем та інших деталей і витратних матеріалів для вузькоспеціалізованих виробництв.

Ось, що вони пишуть у своїх листах до компані: "Поставляємо продукцію відомих компаній, зокрема тих, що перебувають у санкційних списках: Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI та інших".

В доданому списку продукції, що доступна на складі Asia Semiconductor можна побачити компоненти виробництва світових гігантів Intel, Fujitsu та Siemens.