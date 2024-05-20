Завод-производитель БПЛА "Альбатрос"

Отмечают, что в распоряжении InformNapalm есть внутренняя документация "Альбатроса", где эта компания пыталась в 2022 – 2023 году поставить антидронную систему в Казахстан по договору с TOO "ComPortal". Сам договор на поставку был заключен еще летом 2022 года, но из-за дополнительных ограничений, которые российские власти ввели на экспорт товаров двойного назначения, "Альбатрос" долго пытался получить разрешение от экспортной службы.

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Сомнительно, что Лаборатория Касперского не знала, что их партнер продолжает реализовывать совместный продукт. И еще сомнительнее, что производитель антивирусного софта не знал, что "Альбатрос" трансформируется из производителя агродронов в подрядчика вооруженных сил России.

"Письмо "Альбатроса" заказчику о получении всех разрешений с плановой поставкой на апрель 2023 года, датировано 01 марта прошлого года. Лаборатория Касперского уже на тот момент должна была бы понимать, что в январе 2023 года "Альбатрос" стал резидентом "Алабуги" и производит дроны для армии России", – говорится в статье.

Россияне использовали лидары Opal канадской компании Neptec Technologies, которая с 2020 года является частью французской группы Lumibird Limited. Аналитики показали составляющие системы Kaspersky Antidrone и их стоимость.

Также они публикуют сертификат конечного потребителя, которым еще в 2020 году "Альбатрос" гарантировал Lumibird не передавать или реэкспортировать устройства в третьи страны, не использовать в военных целях или в интересах правительства России, не использовать в любых других целях, кроме защиты гражданских объектов.

Важно! По состоянию на март 2023 года, когда "Альбатрос" так пытался получить все разрешения для экспорта антидрона в Казахстан, он уже фактически действовал в интересах правительства России. "Альбатрос" сам стал производителем оружия и оборудования для армии России, нарушив все обязательства. Зато Лаборатория Касперского не помешала внешнеэкономической деятельности "Альбатроса".

Обход санкций

Россия начала войну против Украины в 2014 году, и санкции, наложенные за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс не слишком замедлили развитие российской промышленности.

"Альбатрос" был основан в 2017 году, а его флагманом был и остается БПЛА типа крыло "Альбатрос-М5". С тех пор до начала полномасштабного вторжения компания продолжала развитие.

Развивая "Альбатрос-М5" как гражданский дрон, компания нарастила клиентскую базу как минимум из 60 российских компаний и начала с Касперским проект антидрона.

Для инвесторов "Альбатрос" указывали, что при доступности западных элементов для сборки аппаратов, дешевле покупать иностранные компоненты. Так, элементная база для электронных схем была производства Малайзии, Кореи, Японии и Китая. Сервоприводы производства Savox (Швеция-Китай). Двигатели Scorpion (США-Китай). Р

адиоканалы (кроме российских и собственных) производства RFDesign (Австралия). Регуляторы двигателя (кроме российских и собственных) производства Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай).

Лопасти воздушных винтов производства Aeronaut (Германия). Остальные компоненты в БПЛА "Альбатрос-М5" были производства Малайзии, Китая, Кореи, Сингапура, Австралии, Швеции, Швейцарии. Такая картина была на конец 2021 года – до полномасштабного вторжения России.

Сырье они использовали российского и немецкого производства.

К началу 2022 года "Альбатрос" наладил переход на сырье полностью российского производства, но выросла себестоимость продукции. Поэтому все равно использовался наполнитель сэндвичного карбона производства Германии,

– отмечают в расследовании.

Отсутствие решительных антироссийских санкций привело к тому, что российская компания стремительно продолжила развиваться. И в сливе "Альбатроса" вероятно есть еще один мотив – продажа своего продукта в Египет, Индию, Ирак и Иракский Курдистан, ОАЭ, Сирию, Таназию и Мьянму.

То, как скоро агродрон "Альбатрос" станет военным БПЛА – было вопросом лишь времени.

Из внутренней документации "Альбатроса" можно понять, что их директор Флоров и главный инженер Спиридонов в ноябре 2022 года посещали Иран. Конечно, это было связано с локализацией производства "Шахедов" в России.

Доказательством прямой вовлеченности "Альбатроса" в войну является письмо директора Флорова руководителю Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта. В нем Флоров пишет, что Спиридонов с августа 2022 года от имени ООО "Альбатрос" оказывает помощь вооруженным силам Российской Федерации в зоне "т.н. специальной военной операции". Соответственно, главный инженер "Альбатроса" не может сдать сессию и нуждается в отсрочке.

В течение 2022 – 2023 годов "Альбатрос-М5" проходил испытания в зоне боевых действий география их применения обширная, вдоль всего фронта.

Осуществляет аэрофотосъемку и корректирует артиллерию "Альбатрос" с помогают камеры, производства Sony. Обычно это модели Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотографирования, а для видеозаписи – камеры Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500.

Более того, аналитики отмечают, что не только Спиридонов, но и другие специалисты "Альбатроса" непосредственно участвуют в боевых действиях.

Возвращаясь к Мьянме, отмечают, что в конце 2021 года "Альбатрос" указывал своим инвесторам, что их продукция включена в план закупок министерства обороны Мьянмы на 10 комплексов "Альбатрос-М5" на 2022 год.

Кто поставляет комплектующие

Альбатрос использует микрокомпьютеры серии Nvidia Jetson для распознавания образов на основе нейросети. Их сотрудничество с Nvidia продолжается как минимум с 2016 года. В то же время оно не оборвалось после начала полномасштбного вторжения, или после санкций против России, или после прямых санкций США против ООО "Альбатрос".

Также россияне до сих пор пользуются двигателями внутреннего сгорания японского производителя Saito. Эти двигатели уже находили в российских БПЛА "Орлан-10". В то же время неизвестно, как эти двигатели попали на склад в "Алабугу".

Более того, различные компании-поставщики сами активно предлагают "Алабуге" сотрудничество и даже не стесняются говорить прямо, что завозят санкционную продукцию. Например, российская ООО "Атлант" представляет интересы компании Asia Semiconductor, которая специализируется на поставке разъемов питания, транзисторов, резисторов, диодов, микросхем и других деталей и расходных материалов для узкоспециализированных производств.

Вот, что они пишут в своих письмах к компании: "Поставляем продукцию известных компаний, в частности тех, находящихся в санкционных списках: Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI и других".

В добавленном списке продукции, что доступна на складе Asia Semiconductor можно увидеть компоненты производства мировых гигантов Intel, Fujitsu и Siemens.