Інформація щодо виробництва не розголошується: які перспективи українських балістичних ракет

Проти ночі 20 липня було атаковано дронами аеродром Міллерово в Ростовській області. Це не перший обстріл його – на початку війни Україна завдала по цій авіабазі удар балістичною ракетою "Точка-У".

Проте ці ракети – не єдині балістичні в арсеналі України. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що сьогодні дуже важливо інвестувати сили та кошти в створення найсучасніших систем більшого радіуса дій.

Читайте також Україна здатна досягти будь-якого куточка Криму і серйозно націлилася на півострів, – NYT

Над проєктом працюють

На сьогодні комплекси "Точка-У" є застарілими, попри те, що вони пройшли декілька рівнів модернізації. Росія постійно шукала місця виробництва та ремонту цих комплексів з метою ліквідації.

Однак вже прийшов час зосередити зусилля на виготовленні українського багатофункціонального оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

Він вже був замовлений Збройними Силами України на 2022 рік і його виробництво було в планах державного оборонного замовлення. Ракета, що використовується на "Сапсані", має дальність польоту до 500 кілометрів (ракета "Точка-У" – на 120 кілометрів – 24 Канал). До того ж ракета до "Сапсана" є сучаснішою та складнішою для перехоплення.

Сподіваюсь, ми побачимо ці ракети. На сьогодні вся інформація про долю саме цього компонента ракетної програми не розголошується. Тільки відомо що над цим проєктом працюють,

– наголосив він.

У виробництво "Сапсана" потрібно інвестувати, щоб виробляти бодай певну кількість цих комплексів.

Це була гарна демонстрація західним партнерам і Росії спроможностей України. Наші союзники могли б взаємодіяти з Україною щодо спільного виробництва цієї зброї. Зрештою Київ міг би виробляти ці ракети навіть на потреби ЄС,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що Україна вже має успішний кейс щодо виробництва власної сучасної зброї. Наприклад, протикорабельної ракети "Нептун", яка була вдосконалена та модернізована. У новій версії, за його словами, була збільшена дальність польоту. Сьогодні "Нептун" успішно застосовується не тільки по надводних цілях, але й по нерухомих об'єктах ворога, зокрема аеродромах.