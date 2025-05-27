Росія збільшує виробництво БпЛА та прагне досягти мети військовими цілями, – ISW

Росія прагне досягнути своїх цілей у війні з Україною військовим шляхом. Про це свідчить збільшення запасів ракет, нарощення виробництва безпілотників, а також їхня адаптація.

Це, ймовірно, є частиною ширших зусиль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Там у вівторок, 27 травня, оприлюднили звіт.

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Які спроможності Росії зараз

Аналітики наводять оцінки Києва, згідно з якими, Москва має арсенал із 500 балістичних ракет. Водночас нарощує виробництво безпілотників типу "Шахед" і може виробляти близько 100 одиниць на день, що в 4 – 5 разів більше, ніж у кінці 2024 року.

Дедалі масштабніші російські пакетні удари узгоджуються з повідомленнями про те, що Росія значно нарощує виробництво "Шахедів", а також можливості виробництва та зберігання ракет,

– ідеться у звіті.

На думку експертів зусилля Росії збільшити власне виробництво БпЛА та ракет, а також поточна адаптація цих ударних комплексів, ймовірно, є частиною ширших зусиль Москви з підготовки до тривалої війни в Україні й, можливо, майбутньої війни з НАТО.

Раніше в ISW повідомляли, що Кремль використовує масштабні удари та дедалі агресивнішу риторику, щоб переконати Захід у нібито неминучій перемозі Росії. Водночас Москва прагне нав'язати думку про марність подальшої підтримки України.