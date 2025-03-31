Трохи злізли з голки Китаю, – військовий про українське виробництво комплектуючих до БпЛА
- Україна активно розвиває власне виробництво дронів, поступово замінюючи китайські запчастини, хоча повне імпортозаміщення ще не досягнуте.
- Для того, аби це сталося, потрібні час, фінансування, технології та підготовлені спеціалісти.
Україна зробила семимильні кроки, щоб наростити власне виробництво безпілотників. Серед таких: розвідувальні засоби типу "Крило", FPV-дрони, нічні бомбери типу "Баба-Яга", ударні дрони, які за характеристиками схожі до ворожих "Ланцетів". Однак є речі, які замінити швидко не вдасться, наприклад, Mavic 3 і Mavic 3 Thermal.
Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що сьогодні ні противник не зміг зробити щось подібне, ні союзники нашої держави, Україна ж перебуває в стадії розробки цього.
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Що треба, аби остаточно відмовитись від китайських запчастин?
Дуже важливим в процесі виробництва безпілотників є імпортозаміщення комплектуючих для них. Величезну їх кількість, як наголосив Федоренко, Україна змогла замінити.
Називати які саме – не буду з міркувань безпеки. Українське виробництво замінило те, яке є в Китаю. Імпортозаміщення комплектуючих з Китаю чи ЄС для виробництва БпЛА відбулось, але неповне,
– озвучив Федоренко.
Для того, щоб провести його повною мірою, потрібен час, гроші, технології та фахово підготовлені спеціалісти.
Чи зможе Україна у 2025 році повністю провести імпортозаміщення?
Командир 429 окремого полку безпілотних систем зауважив, що сьогодні є позитивна тенденція, яка полягає у тому, що європейські країни вже зібрали власний FPV-дрон, не використавши для цього жодної китайської запчастини.
Це дало можливість трохи злізти з голки Китаю. Тому ми на конкретному прикладі рухаємося до власного виробництва. Цих засобів в СОУ стало в рази більше навіть за останній рік війни,
– поділився Федоренко.
Він підкреслив, що все те, що можна було навчитися виготовляти швидко – Україна частково зробила. Те, для чого необхідні додаткові навички, знання, можливості (чіпи, електроплати) – потребує часу, тому Україна спирається на своїх європейських партнерів.
Зі слів Федоренка, такі засоби коштують дорожче, бо ціна праці на європейському ринку вища. Він підсумував, що в поточному році повністю провести імпортозаміщення комплектуючих не вдасться, однак вже певний їх перелік Україна починає виготовляти самостійно.