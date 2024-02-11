Україна хоче перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки. Необхідно відкрити ринок для виробників.

Михайло Федоров заявив, що за прикладом дронів необхідно відкрити ринок РЕБ для підприємців.

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Україна зацікавлена у створенні РЕБ

За словами Федорова, Україна вже працює над тим, щоб перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки. За його словами, РЕБ вже доєднали до дронової нормативки.

Працюємо над тим щоб повторити успіх, як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію,

– сказав міністр.

Він уточнив, що за результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міноборони.

РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори,

– додав Федоров.

Ба більше, Міноборони вже почало активне контрактування засобів радіоелектронної боротьби. Крім цього, за словами Федорова, у майбутньому можливе створення окремої бригади РЕБ.

До слова, раніше Федоров показав український окопний РЕБ. Він призначений для блокування радіочастот для російських FPV-дронів. Радіус роботи – від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона – 3 000 метрів.

Варто зауважити, що новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями зазначив, що потрібно запроваджувати нові технічні рішення і масштабувати вже наявний успішний досвід. Він наголосив, що такі речі, як застосування безпілотників та сучасних засобів РЕБ, є "одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні".