Це тільки наміри: у ГУР прокоментували повідомлення про виробництво Росією БпЛА спільно з Іраном
Росія має намір виготовляти до 6000 дронів на рік спільно з Іраном – такі цифри нещодавно з'явилися в інфопросторі. У ГУР заспокоюють: поки що це тільки декларація про наміри росіян.
Повідомлення про виробництво Росією дронів – це анонс бажаного. Насправді цей процес ще не завершений. Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов.
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Що відомо розвідникам
Андрій Юсов закликав не тривожитися щодо планів Росії, адже вони можуть і не реалізуватися.
Кількість, яка озвучена, – це наміри про формування такого запасу. Наразі є інформація про збільшення локалізації виробництва, але це все одно крупновузлова зборка,
– сказав він.
ГУР про плани росіян: дивіться відео
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Останні новини про російські дрони
- Про те, що росіяни прагнуть виготовити "Шахеди" на своєму секретному заводі, повідомили у The Washington Post. Навіть назвали цифри: 6 тисяч дронів до 2025 року. Про це свідчать внутрішні документи, де є дані про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "Шахедів".
- Завод, де мають виготовляти дрони, розташований у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Бенефіціаром такого виробництва є Іран, адже він надає росіянам технології – така своєрідна військова "франшиза".
- Російські фахівці їздили в Іран "обмінюватися досвідом", часом до таких відряджень залучали мігрантів із країн Середньої Азії: вони частково розуміють фарсі.
- Іран дає проєктну документацію і власні компоненти для виробництва дронів, а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та розв'язати проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою. Наразі бракує двигунів. Частково відсутню електроніку змогли дістати, обійшовши санкції, дещо відтворили російські та білоруські інженери.
- У липні 2023 року стало відомо, що Росія уже почала застосовувати для ударів по Україні "Шахеди", виготовлені безпосередньо на потужностях російської промисловості. Для цього окупанти імпортують комплектуючі із семи різних країн світу та 22 компаній.
- Відрізнити російський безпілотник від іранського дозволяють відмінності в конструкції планера і внутрішніх блоках.