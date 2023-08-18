Це тільки наміри: у ГУР прокоментували повідомлення про виробництво Росією БпЛА спільно з Іраном

Росія має намір виготовляти до 6000 дронів на рік спільно з Іраном – такі цифри нещодавно з'явилися в інфопросторі. У ГУР заспокоюють: поки що це тільки декларація про наміри росіян.

Повідомлення про виробництво Росією дронів – це анонс бажаного. Насправді цей процес ще не завершений. Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов.

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Що відомо розвідникам

Андрій Юсов закликав не тривожитися щодо планів Росії, адже вони можуть і не реалізуватися.

Кількість, яка озвучена, – це наміри про формування такого запасу. Наразі є інформація про збільшення локалізації виробництва, але це все одно крупновузлова зборка,

– сказав він.

ГУР про плани росіян: дивіться відео

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