Не лише дрони, – Шмигаль сказав, на які ще засоби боротьби робить акцент Україна

Дрони стали потужним засобом у боротьбі з російськими окупантами. Саме тому Україна поставила собі за мету цьогоріч виготовити щонайменше мільйон власних БпЛА. Водночас в уряді країни кажуть, що безпілотники – не єдина зброя, на яку вони роблять ставку.

Під час пресконференції 4 березня прем'єр Шмигаль заявив, що у 2024 році Україна має потужності для виробництва понад мільйона дронів. Також глава уряду розповів, на які засоби боротьби і захисту держава ще виділила кошти, передає 24 Канал.

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Не одними дронами

За словами Шмигаля, на організацію виробництва безпілотників було виділено майдже 40 мільярдів гривень. Понад 40 мільярдів також піде на саму закупівлю БпЛА. Причому, зауважив урядовець, 50 відсотків цих коштів планують витратити на купівлю зброї саме в українських виробників.

Водночас прем'єр зауважив, що Україна робить акцент не лише на дронах, але також на РЕБі, засобах радіоелектронної боротьби. Він зазначив, що росіяни не сильно від нас відстають, і сьогоднішня війна технологій вимагає особливих зусиль.

І РЕБ стає одним із ключовим засобів захисту нашого повітряного простору, наших об’єктів, наших міст,

– наголосив Шмигаль.

Крім того, уряд виділив понад 20 мільярдів гривень на фортифікаційні укріплення і рубежі. Йдеться про якісні бетонні фортифікаційні споруди та вибухові інженерні загородження.

Як Україна виробляє власну зброю проти росіян: останні новини

У нашій державі створили окопну систему радіоелектронної боротьби під назвою AD Counter FPV. Вона може блокувати частоти російських FPV-дронів. Така система важить 3 кілограми без акумулятора. Її зручно встановлювати на автомобілі.

Нещодавно пройшли випробування українські аналоги російських "Ланцетів".

Україна виготовила ракету, яка здатна уразити ціль на відстані 700 кілометрів.

Крім того прем'єр-міністр розповів, що Україна плідно працює з лідерами озброєнь світу. Наразі можна говорити про 5 укладених контрактів і біля 5 створених спільних підприємств у співпраці із західними виробниками зброї. "Ця робота продовжується, цих підприємств буде десятки", – пообіцяв Шмигаль.